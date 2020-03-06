Директор Королевского футбольного союза Голландии (KNVB) Хейс де Йонг сообщил, что организация опробует новые футбольные правила. Эксперимент поставят на матчах молодёжных лиг.

KNVB предлагает опробовать такие нововведения:

"Это не означает, что эти эксперименты приведут к изменениям правил. Однако мы считает, что необходимо думать о нововведениях, которые сделают футбол более интересным, но не изменят саму игру. Потому что это не революция, а эволюция футбола", - приводит слова де Йонга AD.nl.