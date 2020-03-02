Овечкин сделал дубль и вышел на 36-е место среди бомбардиров НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин помог своей команде победить "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.

Овечкин довёл свой бомбардирский счёт до 1274 очка (703 шайбы и 571 передача). В списке бомбардиров НХЛ Овечкин вышел на 36-е место, догнав Эла Макинноса. Лучший результат у канадца Уэйна Гретцки - 2857 очков.

Овечкин в списке бомбардиров НХЛ

Ближайшая цель Овечкина - результат Алекса Дельвеккио, который за свою карьеру набрал 1281 очко.

30. Дэйв Андрейчук - 1338 очков.

31. Майк Гартнер - 1335.

32. Пьер Тарджон - 1327.

33. Жильбер Перро - 1326.

34. Джером Игнила - 1300.

35. Алекс Дельвеккио - 1281.

36. Александр Овечкин - 1274.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

Овечкин забросил 703 шайбы в карьере. Капитан "Вашингтона" занимает восьмое место в списке снайперов. До седьмой строчки ему осталось пять шайб.