Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин помог своей команде победить "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.
Овечкин довёл свой бомбардирский счёт до 1274 очка (703 шайбы и 571 передача). В списке бомбардиров НХЛ Овечкин вышел на 36-е место, догнав Эла Макинноса. Лучший результат у канадца Уэйна Гретцки - 2857 очков.
Ближайшая цель Овечкина - результат Алекса Дельвеккио, который за свою карьеру набрал 1281 очко.
Овечкин забросил 703 шайбы в карьере. Капитан "Вашингтона" занимает восьмое место в списке снайперов. До седьмой строчки ему осталось пять шайб.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".