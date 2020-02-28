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NYT: решение CAS по России может быть вынесено после Олимпиады-2020

Спорт

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу между WADA и РУСАДА может быть вынесено намного позже запланированного срока. Предполагается, что слушания состоятся с 26 апреля по 8 мая, но даты могут быть изменены.

На официальном сайте CAS появилось пояснение по "российскому" делу. Сторонами в процессе выступят WADA и РУСАДА. Третьими сторонами заявлены:

  • Международный олимпийский комитет (МОК);
  • Международный паралимпийский комитет (МПК);
  • Олимпийский комитет России (ОКР);
  • Международная федерация хоккея (IIHF);
  • некоторые российские спортсмены.

Возможности третьих сторон в процессе будут ограничены. По мнению юристов, их участие не может повлиять на вердикт CAS. Кроме того, суд решил провести заседания в закрытом режиме.

Затягивание процесса в CAS

По сведениям New York Times, процесс значительно затягивается. Стороны слушаний засыпали CAS запросами и обращениями. До тех пор, пока арбитраж не разберётся с этими документами, слушания не начнутся.

"Процедурные аспекты могут затянуть рассмотрение содержательной части дела", - приводит слова британского спортивного юриста Грегори Иоаннидиса NYT.

Также он утверждает, что вердикт суда может быть вынесен через четыре месяца после окончания слушаний, то есть после Олимпиады-2020. 

Темы cas wada русада допинг олимпиада-2020 wada против россии: допинговый скандал
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