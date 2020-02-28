NYT: решение CAS по России может быть вынесено после Олимпиады-2020

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу между WADA и РУСАДА может быть вынесено намного позже запланированного срока. Предполагается, что слушания состоятся с 26 апреля по 8 мая, но даты могут быть изменены.

На официальном сайте CAS появилось пояснение по "российскому" делу. Сторонами в процессе выступят WADA и РУСАДА. Третьими сторонами заявлены:

Международный олимпийский комитет (МОК);

Международный паралимпийский комитет (МПК);

Олимпийский комитет России (ОКР);

Международная федерация хоккея (IIHF);

некоторые российские спортсмены.

Возможности третьих сторон в процессе будут ограничены. По мнению юристов, их участие не может повлиять на вердикт CAS. Кроме того, суд решил провести заседания в закрытом режиме.

Затягивание процесса в CAS

По сведениям New York Times, процесс значительно затягивается. Стороны слушаний засыпали CAS запросами и обращениями. До тех пор, пока арбитраж не разберётся с этими документами, слушания не начнутся.

"Процедурные аспекты могут затянуть рассмотрение содержательной части дела", - приводит слова британского спортивного юриста Грегори Иоаннидиса NYT.

Также он утверждает, что вердикт суда может быть вынесен через четыре месяца после окончания слушаний, то есть после Олимпиады-2020.