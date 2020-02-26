Временные трибуны стадиона ЧМ в Екатеринбурге уберут в 2021 году

Президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов рассказал о ситуации с временными трибунами на стадионе "Екатеринбург Арена". Две конструкции были возведены к чемпионату мира-2018, вследствие чего вместимость увеличилась до 35 696 зрителей.

После реконструкции вместимость стадиона будет уменьшена до 25 000 человек.

"Думаю, что зимой, после окончания первой части следующего чемпионата, начнут разбирать одну трибуну, а в летний период — вторую. Думаю, что в 2021 году обе трибуны будут уже разобраны. Строительные работы не должны мешать проведению матчей. Губернатор ставит такую задачу", — заявил Иванов в интервью РИА "Новости".

Чемпионат мира в Екатеринбурге

Во время ЧМ-2018 стадион в Екатеринбурге принял четыре матча группового этапа: