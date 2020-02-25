Шесть матчей чемпионата Италии пройдут без зрителей из-за коронавируса

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил о том, что шесть матчей футбольной Серии А в ближайшем туре пройдут без зрителей. Решение принято из-за вспышки коронавируса в северных провинциях страны, сообщает Football Italia.

На данный момент известны 260 случаев заражения вирусом в Италии. Семь человек скончались из-за болезни. Массовые и спортивные мероприятия запрещены в шести регионах:

Ломбардия;

Венето;

Пьемонт

Фриули-Венеция-Джулия;

Эмилия-Романья;

Лигурия.

"Ювентус" - "Интер" без зрителей

Ранее сообщалось, что матч 1/16 финала Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец" (Болгария) 27 февраля пройдет при пустых трибунах. На выходных без зрителей состоятся такие игры: