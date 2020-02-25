Кадыров провёл спарринг с Александром Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о тренировке с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Боец в Грозном готовится к поединку против Магомеда Исмаилова. Бой пройдет 3 апреля.

"Рамзан за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг!" - написал Емельяненко в Instagram.

Ранее Кадыров обещал выйти в ринг против Емельяненко. Глава Чечни давно дружит с Александром. Емельяненко часто готовится к боям в Чечне.

Александр Емельяненко - Магомед Исмаилов

Емельяненко в смешанных единоборствах провёл 36 боёв. Он одержал 28 побед, потерпел семь поражений и ещё один раз сыграл вничью. В последнем бою 18 августа 2018 года Александр не смог победить Тони Джонсона.

Исмаилов в 19 боях одержал 16 побед, потерпел два поражения и один раз сыграл вничью. Является мастером спорта по боевому самбо, рукопашному бою и вольной борьбе.