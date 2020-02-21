Назван состав сборной России на эстафетные гонки ЧМ по биатлону

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал состав команд на мужскую и женскую эстафеты чемпионата мира в Антерсельве. Обе гонки состоятся в субботу, 22 февраля.

Женская гонка стартует в 13.45 по московскому времени. В составе российской команды выступят:

Екатерина Юрлова;

Ирина Старых;

Светлана Миронова;

Лариса Куклина.

Мужская эстафета начнётся в 16.45. В состав сборной России попали:

Саид Халили;

Никита Поршнев;

Матвей Елисеев;

Александр Логинов.

Россия в эстафетных гонках Кубка мира

Женская команда в этом сезоне завоевала серебро на этапе в Хохфильцене. В составе той команды бежали Юрлова, Миронова и Куклина, а вместо Старых стартовала Кристина Резцова. Результаты в других гонках:

Эстерсунд - 5-е место;

Оберхоф - 7-е место;

Рупольдинг - 11-е место.

Мужская команда ни разу не финишировала на пьедестале, но ниже шестого места не опускалась в любом составе: