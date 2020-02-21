Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал состав команд на мужскую и женскую эстафеты чемпионата мира в Антерсельве. Обе гонки состоятся в субботу, 22 февраля.
Женская гонка стартует в 13.45 по московскому времени. В составе российской команды выступят:
Мужская эстафета начнётся в 16.45. В состав сборной России попали:
Женская команда в этом сезоне завоевала серебро на этапе в Хохфильцене. В составе той команды бежали Юрлова, Миронова и Куклина, а вместо Старых стартовала Кристина Резцова. Результаты в других гонках:
Мужская команда ни разу не финишировала на пьедестале, но ниже шестого места не опускалась в любом составе:
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