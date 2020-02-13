Тарасов после шутки про коронавирус отправился на сбор с "Рубином"

"Рубин" отправился на третий тренировочный сбор в турецкий Белек. В составе команды в Турцию полетели 28 футболистов, в том числе полузащитник Дмитрий Тарасов.

В среду Тарасов "взорвал" информационное пространство постом в Instagram, в котором неудачно пошутил про эпидемию коронавируса в Китае. Футболист разместил фотографию, на которой ему стрижку делает парикмахер азиатской внешности. Снимок он подписал так:

"Коронавирус".

После этого Тарасов подвергся критике. Международная организация по борьбе с дискриминацией в футболе FARE назвала пост спортсмена расистским. Ответственный по работе с проявлениями дискриминации в РФС Алексей Смертин заявил, что такое сообщение является неэтичным. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил заблокировать Instagram спортсмена.

Состав "Рубина" на третий сбор в Белеке

Вратари

Юрий Дюпин.

Иван Коновалов.

Алексей Городовой.

Защитники

Владимир Гранат.

Данил Степанов.

Илья Самошников.

Карл Старфельт.

Константин Плиев.

Николай Поярков.

Олег Данченко.

Пабло Сантос.

Сильвие Бегич.

Филип Уремович.

Полузащитники

Александр Зуев.

Вячеслав Подберезкин.

Дарко Йевтич.

Денис Макаров.

Дмитрий Тарасов.

Евгений Башкиров.

Зурико Давиташвили.

Игорь Коновалов.

Камиль Закиров.

Оливер Абильдгор.

Павел Могилевец.

Солтмурад Бакаев.

Хвича Кварацхелия.

Нападающие