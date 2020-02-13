"Рубин" отправился на третий тренировочный сбор в турецкий Белек. В составе команды в Турцию полетели 28 футболистов, в том числе полузащитник Дмитрий Тарасов.
В среду Тарасов "взорвал" информационное пространство постом в Instagram, в котором неудачно пошутил про эпидемию коронавируса в Китае. Футболист разместил фотографию, на которой ему стрижку делает парикмахер азиатской внешности. Снимок он подписал так:
"Коронавирус".
После этого Тарасов подвергся критике. Международная организация по борьбе с дискриминацией в футболе FARE назвала пост спортсмена расистским. Ответственный по работе с проявлениями дискриминации в РФС Алексей Смертин заявил, что такое сообщение является неэтичным. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил заблокировать Instagram спортсмена.
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