Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов сообщил, что отправляется в США, где будет готовиться к бою против Тони Фергюсона. Чемпион UFC в лёгком весе посетил турнир GFC 24 в Саратове, где в октагон вышел его двоюродный брат.
Усман Нурмагомедов нокаутировал Руслана Тулякова, победив в девятый раз. После боя Хабиб обратился к зрителям и рассказал о поездке в США.
Бой Хабиба и Тони должен состояться 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке. Это будет пятая попытка спортсменов встретиться в октагоне. Четыре предыдущие заканчивались неудачно - спортсмены отказывали от боя по причине травм и болезней.
Нурмагомедов ранее провёл 28 поединков, в которых одержал 28 побед. На счету Тони такое же количество боёв, но три поражения.
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