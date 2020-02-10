Нурмагомедов отправился в США для подготовки к бою с Фергюсоном

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов сообщил, что отправляется в США, где будет готовиться к бою против Тони Фергюсона. Чемпион UFC в лёгком весе посетил турнир GFC 24 в Саратове, где в октагон вышел его двоюродный брат.

Усман Нурмагомедов нокаутировал Руслана Тулякова, победив в девятый раз. После боя Хабиб обратился к зрителям и рассказал о поездке в США.

Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон

Бой Хабиба и Тони должен состояться 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке. Это будет пятая попытка спортсменов встретиться в октагоне. Четыре предыдущие заканчивались неудачно - спортсмены отказывали от боя по причине травм и болезней.

Нурмагомедов ранее провёл 28 поединков, в которых одержал 28 побед. На счету Тони такое же количество боёв, но три поражения.