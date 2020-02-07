Загитова показала новые номера на шоу в Швейцарии. Видео

Российская фигуристка Алина Загитова принимает участие в ледовом шоу Art on Ice. Сейчас спортсмены находятся в швейцарском Цюрихе. 17-летняя спортсменка показала новые номера.

Одно из выступлений Загитова провела под песню "Hallelujah". В ещё одном номере она использовала композицию Ребекки Фергюсон "Glitter & Gold".

Алина Загитова

Фигуристка в этом сезоне выступала в финале серии "Гран-при", где заняла шестое место. После этого девушка объявила о приостановке спортивной карьеры до конца сезона.

Перед этим Загитова провела два сезона во взрослом катании и завоевала несколько наград: