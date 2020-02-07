Российская фигуристка Алина Загитова принимает участие в ледовом шоу Art on Ice. Сейчас спортсмены находятся в швейцарском Цюрихе. 17-летняя спортсменка показала новые номера.
Одно из выступлений Загитова провела под песню "Hallelujah". В ещё одном номере она использовала композицию Ребекки Фергюсон "Glitter & Gold".
Фигуристка в этом сезоне выступала в финале серии "Гран-при", где заняла шестое место. После этого девушка объявила о приостановке спортивной карьеры до конца сезона.
Перед этим Загитова провела два сезона во взрослом катании и завоевала несколько наград:
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