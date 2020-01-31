Черчесов оценил трансферы Смолова, Соболева и Комличенко

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к трансферам нападающих, которые являются кандидатами в национальную команду. Фёдор Смолов перешёл из "Локомотива" в испанскую "Сельту", Александр Соболев — из "Крыльев Советов" - в "Спартак", Николай Комличенко — из чешской "Млады" в - московское "Динамо".

По словам Черчесова, он не общался с футболистами на тему переходов. В сборной уважают выбор игроков, которые хотят увеличить количество игровой практики.

"Уже после трансфера в "Динамо" со мной связался Комличенко, который очень хочет проявить себя в РПЛ. Смолов, наоборот, решил попробовать свои силы в одном из сильнейших европейских чемпионатов. Соболев, в свою очередь, впервые будет выступать за топ-клуб, и это тоже серьёзный вызов. Повторюсь, мы не давали футболистам рекомендаций, будем анализировать их выступления за "Динамо", "Сельту" и "Спартак", — заявил Черчесов в интервью Sport24.

Смолов, Соболев и Комличенко в сборной России