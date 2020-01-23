Australian Open: Хачанов, Медведев и Рублёв вышли в третий круг

Российские теннисисты удачно выступили во втором круге Australian Open. Участие в турнире продолжают три теннисиста и две российские теннисистки.

Даниил Медведев обыграл испанца Педро Мартинеса. Встреча завершилась за 2 часа 7 минут в трёх сетах - 7:5, 6:1, 6:3.

Андрею Рублёву для выхода в следующий раунд понадобился 1 час 55 минут. Россиянин победил японца Юиту Сугиту в трёх сетах - 6:2, 6:3, 7:6.

Карен Хачанов с трудом прошёл шведа Микаэля Имера. Победу россиянин одержал за 4 часа 36 минут на тай-брейке в пятом сете - 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10:8).

Анна Блинкова и Светлана Кузнецова не смогли пройти второй круг. Анастасия Павлюченкова победила в двух сетах Тейлор Таунсенд - 7:5, 7:6. Ранее в третий раунд пробилась Екатерина Александрова.

Россия в третьем круге Australian Open