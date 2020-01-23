В Лозанне завершились III Зимние юношеские Олимпийские игры. Медальный зачёт соревнований выиграла Россия. На счету команды 10 золотых наград, 11 серебряных и 8 бронзовых. Второй стала Швейцария (10+6+8), третьей - Япония (9+7+1).
В 2016 году в Лиллехаммере победу одержала команда США (10+6+0), в 2012 году в Инсбруке - сборная Германии (8+7+2).
Золотые медалисты юношеской Олимпиады от России:
В составе смешанной команды МОК: Ксения Синицына (фигурное катание), Александр Сергеев (конькобежный спорт), Артём Проничкин (хоккей).
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".