Россия с третьей попытки выиграла зимние юношеские Олимпийские игры

В Лозанне завершились III Зимние юношеские Олимпийские игры. Медальный зачёт соревнований выиграла Россия. На счету команды 10 золотых наград, 11 серебряных и 8 бронзовых. Второй стала Швейцария (10+6+8), третьей - Япония (9+7+1).

Россия впервые выиграла зачёт зимней юношеской Олимпиады

В 2016 году в Лиллехаммере победу одержала команда США (10+6+0), в 2012 году в Инсбруке - сборная Германии (8+7+2).

Золотые медалисты юношеской Олимпиады от России:

Алёна Мохова (2 медали, биатлон).

Олег Домичек (биатлон).

Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов (фигурное катание).

Ирина Хавронина - Дарио Чиризано (фигурное катание).

Анастасия Цыганова (скелетон).

Анна Шпынева (прыжки с трамплина).

Илья Трегубов (лыжные гонки).

Сборная по санному спорту.

Сборная по хоккею.

В составе смешанной команды МОК: Ксения Синицына (фигурное катание), Александр Сергеев (конькобежный спорт), Артём Проничкин (хоккей).