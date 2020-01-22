Зеленский пообещал уволить Кличко с поста главы Киева

Президент Украины Владимир Зеленский уволит бывшего боксёра Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Такое обещание глава государства сделал во время встречи с украинцами в аэропорту Борисполя.

Зеленский присутствовал на церемонии прощания с украинцами, погибшими в авиакатастрофе над Ираном. По ее окончании к президенту подошли киевляне и попросили уволить Кличко.

"Мы вас очень просим. У нас 10 человек обварились. Уберите Кличко, пожалуйста. Подпишите указ, он у вас на столе", — заявили горожане Зеленскому.

Президент Украины ответил согласием, сообщает сайт "Кордон".

Отставка Кличко

В сентябре 2019 года правительство Украины одобрило отставку бывшего чемпиона по боксу с поста главы КГГА. Предложение подано Зеленскому.

При этом Кличко останется на должности мэра Киева, так как она является выборной.

Инцидент в "Ocean Plaza"

13 января торговый центр в Киеве затопило кипятком из-за прорыва крупной магистрали отопления. Пострадали 11 человек, пять из которых находятся в больнице с ожогами различной степени тяжести.

После этого инцидента в Киеве произошли ещё два прорыва систем отопления на более мелких участках.