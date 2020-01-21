Кузнецова выиграла первый матч "Большого шлема" с 2017 года

Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу над Маркетой Вондрушовой из Чехии в первом круге Australian Open. Россиянка сделала 2 эйса и 2 двойные ошибки. Встреча завершилась за 1 час 53 минуты в трёх сетах - 6:2, 4:6, 6:4.

Во втором круге Кузнецова сыграет с итальянкой Камилой Джорджи. Россиянка впервые выиграла матч турнира "Большого шлема" с 2017 года. После этого Кузнецвоа не проходила дальше первого круга на US Open, Roland Garros или "Уимблдоне".

Россия на Australian Open

По итогам двух первых дней во второй круг в одиночном разряде вышли по три российских теннисиста и теннисистки:

Екатерина Александрова,

Анна Блинкова,

Светлана Кузнецова,

Даниил Медведев,

Андрей Рублёв,

Карен Хачанов.

В среду перенесенные матчи первого круга проведу Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова.