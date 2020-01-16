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Источник Правда.Ру

Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России

Спорт » Командные виды » Футбол

Граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами в российских футбольных соревнованиях - РПЛ и ФНЛ. 16 января минспорта опубликовало соответствующий приказ на портале правовой информации. Срок вступления в силу новых правил - 1 июля.

Таким образом, с сезона-2020/21 футболисты из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии перестанут быть легионерами в России.

Лимит на легионеров в российском футболе

На следующий сезон меняются правила по лимиту на легионеров. В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.

В ФНЛ количество легионеров в заявке не может превышать четырёх.

фнл рпл футбол лимит на легионеров
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