Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России

Граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами в российских футбольных соревнованиях - РПЛ и ФНЛ. 16 января минспорта опубликовало соответствующий приказ на портале правовой информации. Срок вступления в силу новых правил - 1 июля.

Таким образом, с сезона-2020/21 футболисты из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии перестанут быть легионерами в России.

Лимит на легионеров в российском футболе

На следующий сезон меняются правила по лимиту на легионеров. В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.

В ФНЛ количество легионеров в заявке не может превышать четырёх.