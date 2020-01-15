Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий поделился своими впечатлениями о Голландии. В 2019 году он работал в тренерском штабе Леонида Слуцкого в "Витессе".
По словам футболиста, голландцы не обращают внимания на остальные страны, в том числе и Россию.
"Им абсолютно все равно, что творится в других странах. Когда читаешь российскую прессу или смотришь телевизор, кажется, что о нашей стране все время говорят, что мы особенные. На самом деле, там вообще никто ничего про Россию не знает, кроме общих вещей. Да и про другие страны, как я понимаю, тоже не особо.
Там люди думают только о себе. Они занимаются своей страной и думают только о ней, как сделать ей хорошо. Это у нас все знают, с кем у нас плохие отношения, а с кем хорошие. Там всем просто пофигу", - заявил Березуцкий в интервью "Чемпионату".
Березуцкий вошел в штаб Слуцкого в ноябре 2018 года, спустя несколько месяцев после завершения карьеры. 30 ноября 2019 года российские специалисты покинули голландский клуб.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.