Березуцкий рассказал об отношении к России в Голландии

Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий поделился своими впечатлениями о Голландии. В 2019 году он работал в тренерском штабе Леонида Слуцкого в "Витессе".

По словам футболиста, голландцы не обращают внимания на остальные страны, в том числе и Россию.

"Им абсолютно все равно, что творится в других странах. Когда читаешь российскую прессу или смотришь телевизор, кажется, что о нашей стране все время говорят, что мы особенные. На самом деле, там вообще никто ничего про Россию не знает, кроме общих вещей. Да и про другие страны, как я понимаю, тоже не особо. Там люди думают только о себе. Они занимаются своей страной и думают только о ней, как сделать ей хорошо. Это у нас все знают, с кем у нас плохие отношения, а с кем хорошие. Там всем просто пофигу", - заявил Березуцкий в интервью "Чемпионату".

Березуцкий вошел в штаб Слуцкого в ноябре 2018 года, спустя несколько месяцев после завершения карьеры. 30 ноября 2019 года российские специалисты покинули голландский клуб.