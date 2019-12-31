Капитану сборной Германии не важно, какие шансы у россиян на МЧМ

Мориц Зайдер, капитан молодежной сборной Германии рассказал о настроении перед матчем против команды России. По словам хоккеиста, его не интересуют шансы россиян на выход в плей-офф турнира.

Российской команде необходимо победить Германию, чтобы выйти в плей-офф. Поражение в основное время, овертайме или серии буллитов отправит команду на последнее место в группе. В таком случае россияне проведут матчи за выживание против Казахстана.