Мориц Зайдер, капитан молодежной сборной Германии рассказал о настроении перед матчем против команды России. По словам хоккеиста, его не интересуют шансы россиян на выход в плей-офф турнира.
Российской команде необходимо победить Германию, чтобы выйти в плей-офф. Поражение в основное время, овертайме или серии буллитов отправит команду на последнее место в группе. В таком случае россияне проведут матчи за выживание против Казахстана.
"Русские могут вылететь, если проиграют? Нам всё равно, мы не обращаем внимания на то, что делают и где оказываются другие команды. Наша задача — быстро восстановиться после поражения от Канады и быть хорошо готовыми", — приводит слова Зайдера Iltalehti.
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