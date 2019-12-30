Шведский лыжник извинился перед Большуновым за конфликт на "Тур де Ски"

Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг принес извинения россиянину Александру Большунову после конфликта во время спринта на "Тур де Ски". Швед сломал палку во время четвертьфинального заезда и не смог успешно завершить его.

После финиша Вестберг подошел к Большунову и нецензурно выругался в его адрес. Россиянин тогда только развел руками.