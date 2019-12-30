Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг принес извинения россиянину Александру Большунову после конфликта во время спринта на "Тур де Ски". Швед сломал палку во время четвертьфинального заезда и не смог успешно завершить его.
После финиша Вестберг подошел к Большунову и нецензурно выругался в его адрес. Россиянин тогда только развел руками.
«Кто-то наехал на мою палку сзади. Я решил, что это Большунов, поэтому и выругался в его адрес. Слова слетели с языка автоматически. Гордиться тут нечем. Я должен за это извиниться», - приводит слова Вестберга Expressen.
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