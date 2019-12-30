Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обязательно победит Александра Емельяненко, если их бой состоится. Политик не сомневается, что оправит спортсмена в нокаут.
"Говорю предельно ясно и конкретно. Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что ждите! Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар. Короче, угадайте, в корпус или в голову?», - написал Кадыров в Telegram.
Ранее Кадыров вызвал Емельяненко на бой при помощи постав в Instagram. Мнения болельщиков после этого разделились. Некоторые считают, что бой невозможен, остальные с нетерпением ждут поединка.
Емельяненко проведет бой с Магомедом Исмаиловым. Поединок состоится 3 апреля в Москве в рамках турнира ACA 107.
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