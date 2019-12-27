Тренер объяснил, зачем Бабиков записывает разговоры на диктофон

Виктор Никитин, тренер биатлониста Антона Бабикова рассказал, зачем спортсмен записывает разговоры со штабом сборной России. По его словам, такое решение Бабиков принял после того, как его обвинили в нежелании выступать за эстафетную команды в прошлом сезоне.

"Сколько раз выставляли его, что он виноват. А тренерский штаб как всегда не при чем. Поэтому Антону посоветовали записывать разговоры с тренерским штабом, чтобы потом не возникло вопросов, почему он уехал домой. Как это было в прошлом году с эстафетой", — заявил Никитин в интервью Bash.news.

Кроме того, тренер рассказал о том, что Бабиков будет готовиться к чемпионату Европы. Турнир пройдет с 24 февраля по 1 марта в эстонском Отепя. В случае удачного выступления Бабиков отправится со сборной на заключительные этапы Кубка мира.