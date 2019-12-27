Виктор Никитин, тренер биатлониста Антона Бабикова рассказал, зачем спортсмен записывает разговоры со штабом сборной России. По его словам, такое решение Бабиков принял после того, как его обвинили в нежелании выступать за эстафетную команды в прошлом сезоне.
"Сколько раз выставляли его, что он виноват. А тренерский штаб как всегда не при чем. Поэтому Антону посоветовали записывать разговоры с тренерским штабом, чтобы потом не возникло вопросов, почему он уехал домой. Как это было в прошлом году с эстафетой", — заявил Никитин в интервью Bash.news.
Кроме того, тренер рассказал о том, что Бабиков будет готовиться к чемпионату Европы. Турнир пройдет с 24 февраля по 1 марта в эстонском Отепя. В случае удачного выступления Бабиков отправится со сборной на заключительные этапы Кубка мира.
"Переговоры пришли к тому, что проводим сборы, потом выступаем на чемпионате Европы. И если Антон хорошо выступает на чемпионате Европы, то его снова подключают к сборной на Кубок мира", — рассказал Никитин.
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