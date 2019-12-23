Хонда ушел из "Витесса" вслед за Слуцким

Футболист "Витесса" Кейсуке Хонда покинул команду. Нападающий подписал контракт в начале ноября до конца сезона, но решил расторгнуть соглашение.

Хонда приходил в команду к тренеру Леониду Слуцкому, с которым ранее работал в ЦСКА. Он отыграл четыре матча, в которых не забил ни одного мяча. Позже российский специалист покинул команду и уже возглавил "Рубин".

"Я решил покинуть клуб, поскольку когда приходил, моя задача состояла в том, чтобы изменить ситуацию. Я не справился, а Слуцкий покинул клуб. Я чувствую, что несу ответственность за это, поэтому не должен оставаться здесь", - заявил Хонда в Twitter.

Хонда, кроме "Витесса" и ЦСКА, выступал за "Нагоя Грампус" (Япония), "Венло" (Голландия), "Милан" (Италия), "Пачука" (Мексика), "Мельбурн Виктория" (Австралия).