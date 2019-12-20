Заявление Загитовой вызвало скандал не только в России, но и в Японии

Японский телеканала NHK попал в скандал из-за российской фигуристки Алины Загитовой. В понедельник на сайте канала появилось сообщение о том, что олимпийская чемпионка завершила карьеру и больше не вернется в спорт.

Японцы допустили ошибку российских коллег, которые так же не поняли первоначальное заявление Загитовой о приостановке выступлений. Правда, российские СМИ сориентировались быстрее и опровергли сообщение.

Японский телеканал сделал это только после того, как ошибку обнаружили болельщики Загитовой. В результате телеканалу был причинен репутационный ущерб.

Напомним, после сообщения о приостановке карьеры Загитовой произошел скандал между группой тренера Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко.