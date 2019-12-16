Тренер Медведевой побоялся говорить о решении Загитовой

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер отреагировал на решение Алины Загитовой приостановить карьеру. Канадец не стал комментировать новость об ученице Этери Тутберидзе.

"Я думаю, что лучшее для меня - это оставаться нейтральным в этой ситуации", - заявил Орсер для "РИА Новости".

В 2018 году другая ученица Тутберидзе Евгения Медведева перешла тренироваться к Орсеру. Тогда поступок двукратной чемпионки мира вызвал не меньший скандал, чем сейчас решение Загитовой.

Скандал из-за олимпийской чемпионки между командой Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко сегодня докатился даже до Кремля.