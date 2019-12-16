Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер отреагировал на решение Алины Загитовой приостановить карьеру. Канадец не стал комментировать новость об ученице Этери Тутберидзе.
"Я думаю, что лучшее для меня - это оставаться нейтральным в этой ситуации", - заявил Орсер для "РИА Новости".
В 2018 году другая ученица Тутберидзе Евгения Медведева перешла тренироваться к Орсеру. Тогда поступок двукратной чемпионки мира вызвал не меньший скандал, чем сейчас решение Загитовой.
Скандал из-за олимпийской чемпионки между командой Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко сегодня докатился даже до Кремля.
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