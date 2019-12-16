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Испанские фанаты обвинили чиновников и снова назвали Зозулю нацистом

Спорт » Командные виды » Футбол

Фанаты клуба "Райо Вальекано" выступили с обращение по скандалу вокруг украинского футболиста Романа Зозули. На выходных они сорвали матч с "Альбасете". Судья встречи в Мадриде решил прервать матч из-за того, что фанаты "Райо" оскорбляли украинца, называя его нацистом.

"Ни за расизм, ни за ксенофобию, ни за насилие. Впервые в Испании игра остановлена из-за сказанной правды. Зозуля, ты нацист", - написали фанаты "Райо" на своей странице в Twitter.

Претензии фанатов "Райо Вальекано"

Противостояние Зозули и фанатов "Райо Вальекано" длится с января 2017 года. Тогда украинец перешел в мадридский клуб из "Бетиса", но болельщики не дали ему играть за команду.

"Пчелы", так поклонников "Райо" называют в Испании, известны своими левыми взглядами. После того как стало известно о переходе, фанаты устроили массовую акцию протеста и вынудили руководство клуба расторгнуть контракт. 

Реакция испанских чиновников

"Ла Лига выражает согласие с решением, принятым Хосе Антонио Лопесом Тока, судьей матча между "Райо Вальекано" и "Альбасете", приостановить матч из-за серьезных оскорблений и угроз в течение первого тайма в адрес Романа Зозули. Решение было принято по просьбе обеих команд", - говорится в сообщении испанской футбольной лиги.

"Это очень печальный вечер для "Райо Вальекано" и для спорта. Мы хотим резко осудить оскорбления, которые позволила себе часть наших фанатов в адрес игрока соперников. Футбол - это объединение, а не разобщение. Мы не можем допустить того, что мы испытали сегодня. Мы просили, чтобы это прекратилось. Нам стыдно и обидно, что это происходит. Футбол должен объединять", - заявил президент "Райо" Рауль Мартин Преса в интервью Marca.

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