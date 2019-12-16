Испанские фанаты обвинили чиновников и снова назвали Зозулю нацистом

Фанаты клуба "Райо Вальекано" выступили с обращение по скандалу вокруг украинского футболиста Романа Зозули. На выходных они сорвали матч с "Альбасете". Судья встречи в Мадриде решил прервать матч из-за того, что фанаты "Райо" оскорбляли украинца, называя его нацистом.

"Ни за расизм, ни за ксенофобию, ни за насилие. Впервые в Испании игра остановлена из-за сказанной правды. Зозуля, ты нацист", - написали фанаты "Райо" на своей странице в Twitter.

Претензии фанатов "Райо Вальекано"

Противостояние Зозули и фанатов "Райо Вальекано" длится с января 2017 года. Тогда украинец перешел в мадридский клуб из "Бетиса", но болельщики не дали ему играть за команду.

"Пчелы", так поклонников "Райо" называют в Испании, известны своими левыми взглядами. После того как стало известно о переходе, фанаты устроили массовую акцию протеста и вынудили руководство клуба расторгнуть контракт.

Реакция испанских чиновников