СМИ: министр спорта Колобков получил орден Александра Невского

Министр спорта России Павел Колобков награжден орденом Александра Невского. Указ о награждении на официальном государственном портале опубликован не был, сообщает Sports.ru.

Колобков занимает должность министра спорта с октября 2016 года после увольнения Виталия Мутко. До этого он был заместителем министра на протяжении шести лет.

В 2000 году в Сиднее стал олимпийским чемпионом по фехтованию. Всего принял участие в пяти Олимпиадах.

Орден Александра Невского

Среди кавалеров ордена на данный момент известны 384 человека. Среди них без публикации указа были награждены 95 человек.