Зеппельт назвал Путина и Баха лучшими друзьями

Известный борец с допингом Хайо Зеппельт пошутил над отношениями президента России Владимира Путина и главы МОК Томаса Баха. Журналист немецкого канала ARD отметил, что у Путина и Баха одинаковая позиция по российскому допинговому скандалу.

"Лучшие друзья навсегда? Путин и Бах в 2019 году выступают против коллективных санкций в отношении России.

Путин: "Любое наказание должно быть индивидуальным, должно быть основано на том, что сделал конкретный человек".

Бах: "Принцип индивидуальной юстиции, при котором каждый человек несет личную ответственность, должен быть превыше всего", — написал Зеппельт в Twitter.

Решение WADA по России

В понедельник, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство приняло санкции против России, среди которых: