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Зеппельт назвал Путина и Баха лучшими друзьями

Спорт

Известный борец с допингом Хайо Зеппельт пошутил над отношениями президента России Владимира Путина и главы МОК Томаса Баха. Журналист немецкого канала ARD отметил, что у Путина и Баха одинаковая позиция по российскому допинговому скандалу.

"Лучшие друзья навсегда? Путин и Бах в 2019 году выступают против коллективных санкций в отношении России.

Путин: "Любое наказание должно быть индивидуальным, должно быть основано на том, что сделал конкретный человек".

Бах: "Принцип индивидуальной юстиции, при котором каждый человек несет личную ответственность, должен быть превыше всего", — написал Зеппельт в Twitter.

Решение WADA по России

В понедельник, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство приняло санкции против России, среди которых:

  • лишить Россию права выступать на международных соревнованиях высшего уровня (Олимпиаде, чемпионате мира);
  • допускать российских спортсменов к соревнованиям только по специальному решению в нейтральном статусе;
  • запретить проведение спортивных мероприятий в России на четыре года;
  • лишить РУСАДА статуса соответствия;
  • лишить руководство российского спорта возможности посещать турниры в течение четырех лет.
Темы мок вада томас бах хайо зеппельт владимир путин допинговый скандал
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