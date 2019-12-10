Международная федерация гандбола за участие россиян в Олимпиаде-2020

Сергей Шишкарев, глава Федерации гандбола России (ФГР) сообщил о реакции Международной федерации гандбола (IHF) на санкции WADA по отношению к России. По его словам, в IHF хотят видеть российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в любом статусе.

Ранее WADA утвердило санкции против России, среди которых:

лишить Россию права выступать на международных соревнованиях высшего уровня (Олимпиаде, чемпионате мира);

допускать российских спортсменов к соревнованиям только по специальному решению в нейтральном статусе;

запретить проведение спортивных мероприятий в России на четыре года;

лишить РУСАДА статуса соответствия;

лишить руководство российского спорта возможности посещать турниры в течение четырех лет.

"Только что переговорил с главой Международной федерации гандбола (IHF), он сказал, что IHF считает, что чистые спортсмены должны играть на Олимпийских играх. Вне зависимости от того, будет разрешено играть под своим флагом или нет, мы будем все делать для того, чтобы обеспечить чистоту наших спортсменов, которые будут играть на Олимпиаде", - сказал Шишкарев.