Сергей Шишкарев, глава Федерации гандбола России (ФГР) сообщил о реакции Международной федерации гандбола (IHF) на санкции WADA по отношению к России. По его словам, в IHF хотят видеть российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в любом статусе.
Ранее WADA утвердило санкции против России, среди которых:
"Только что переговорил с главой Международной федерации гандбола (IHF), он сказал, что IHF считает, что чистые спортсмены должны играть на Олимпийских играх. Вне зависимости от того, будет разрешено играть под своим флагом или нет, мы будем все делать для того, чтобы обеспечить чистоту наших спортсменов, которые будут играть на Олимпиаде", - сказал Шишкарев.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".