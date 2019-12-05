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Источник Правда.Ру

Депутат Лебедев рассказал, зачем россиянам пиво на стадионах

Спорт » Командные виды » Футбол

Депутат Госдумы Игорь Лебедев, автор законопроекта о снятии запрета на продажу пива на стадионах в интервью "Правде.Ру" заявил, что закон может способствовать культуре поведения на спортивных мероприятиях.

"Большое количество любят смотреть футбол в дружеской приятной обстановке, подняв одну-полторы кружочки пива. Это своеобразная культура смотрения футбола. Посмотрите, во многих странах люди зачастую идут смотреть футбол не на стадион, а в какие-то пабы, в кафе, в рестораны, потому что там можно с друзьями посидеть, выпить пива и посмотреть игру. Давайте мы создадим эти условия людям на стадионе тоже. Это нормальная распространенная во многих европейских странах традиция. И мы не видим в этом ничего плохого", - заявил Лебедев.

По словам Лебедева, закон поможет заработать денег не только пивоваренным компаниям, но и спортивным секциям и школам.

"Естественно, если мы разрешаем продажу пива болельщикам, то нужно иметь с этого, чтобы спорт и стадионы получали с этого прямую выгоду, чтобы не пивные компании наживались, а деньги получали футбольные коллективы, детско-юношеские школы, сами стадионы. Поэтому в соглашении между Минспорта и пивными компаниями будет четко прописано, кому, куда, сколько и так далее", - продолжил Лебедев.

По мнению депутата, за соблюдением закона не нужно следить специально. Лебедев считает, что для этого на стадионах есть все условия.

"Разрешили продажу пива в специализированных местах, в специально отведенном подтрибунном помещении - там, где продают бублики, рогалики и пирожное, компании, имеющие соответствующую лицензию, будут продавать пиво. Болельщик вышел в перерыве в подтрибунное помещение, выпил кружочку пива, выкинул кружку, пошел обратно смотреть футбол. Что тут следить? Следить, чтобы он с этой кружкой не вышел на футбольное поле? Есть специальная служба безопасности стадиона", - подытожил Лебедев.

Темы пиво спорт игорь лебедев
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