Месси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за "Золотой мяч"

France Football опубликовал итоги голосования за "Золотой мяч", победу в котором одержал футболист "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.

При этом отрыв второго места от третьей строчки, на которой расположился форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, составил внушительные 203 балла.

Месси в голосовании набрал 686 очков, ван Дейк - 679, Роналду - 476, Садио Мане - 347, Мохамед Салах - 176, Кильян Мбаппе - 89, Алисон - 67.