Защитник сборной Украины признался, что команде не хватает Ракицкого

Футболист сборной Украины Сергей Кривцов заявил, что команде не помешал бы защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий. Игрок обороны питерцев в ноябре объявил об уходе из украинской сборной.

Сборная Украины вышла на Евро-2020 досрочно. Команда попала в группу С, где сыграет с Голландией. Еще два соперника определятся при жеребьевке 30 ноября. Матчи состоятся в Амстердаме и Бухаресте.

"Все знают, что Ракицкий может давать идеальные пасы, я бы даже сказал уникальные. Игрока с такими способностями выдать точный и своевременный пас действительно не хватает. Но, как вы понимаете, уход Ярослава из сборной непосредственно связан с его переходом в "Зенит". Это было его решение, я его осуждать не берусь", — цитирует dialog. ua Кривцова.