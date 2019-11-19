Энрике вернулся в сборную Испании через 3 месяца после смерти дочери

Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес подтвердил информацию о том, что тренер Луис Энрике вернется к своим обязанностям. Команда прошла отборочный цикл Евро-2020 под руководством Роберто Морено, который теперь станет ассистентом.
Энрике возглавлял сборную Испании с июля 2018 по июнь 2019 года. Ушел из команды он по личным причинам. Его дочь Ксана болела остеосаркомой, в конце августа 9-летняя девочка скончалась.
Ранее Луис Энрике работал с "Сельтой", "Ромой" и "Барселоной". Теперь Энрике поведет сборную Испании на Евро-2020.
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