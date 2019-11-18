Гендиректор "Трактора" назвал болельщиков клуба предателями

Болельщики челябинского "Трактора" во время игры против "Автомобилиста" отказались поддерживать хоккейную команду. Активные фанаты челябинцев покинули трибуну после первого периода.
Позже было опубликовано открытое письмо болельщиков президенту клуба и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, в котором они требуют отправить в отставку руководство команды, в частности гендиректора Томаса Видгофа.
"Для нас это было большое удивление, буквально нож в спину, ведь к нам приходят другие болельщики с предложениями об акциях поддержки, разными подобными идеями. На прошлом матче болельщики подготовили флешмоб с песней Виктора Цоя "Мы ждем перемен", в хорошем смысле слова пришли и поддержали. А эти пришли, прокричали "Русские вперед" и ушли, но их было всего человек 30", - сказал Видгоф.
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.