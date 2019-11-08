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Источник Правда.Ру

Российский ответ ВАДА уместился на 85 страницах

Спорт print

Председатель комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тейлор рассказал о документе, который Россия направила в адрес агентства. Ответ Министерства спорта РФ уместился на 85 страницах.

По словам Тейлора, Россия ответила на каждый из 31 вопроса. Организация продолжает изучение документа.

"Поступивший ответ содержит позицию министра спорта России и ряда экспертов. Они прислали 85 страниц кропотливого анализа", - заявил Тейлор в интервью ТАСС.

ВАДА расследует возможные манипуляции с базой данных московской антидопинговой лабораторией. В том случае, если агентство установит факт изменений в базе, ВАДА может наказать РУСАДА и отстранить Россию от международных соревнований.

Комитет по соответствию соберется 17 ноября. Если ему удастся сформировать рекомендацию исполкому ВАДА, решение по статусу РУСАДА будет принято 9 декабря.

 

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