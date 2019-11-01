Свитолина выиграла матч ради бабушки

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о победе над американкой Софией Кенин, которая не имела никакого значения. Ранее украинка победила Каролину Плишкову и Симону Халеп, оформив выход в полуфинал.
Свитолина заявила, что всегда играет на победу. Также она не хотела расстраивать свою бабушку.
"Меня так родители воспитали - выкладываться на корте только на сто процентов. Они бы очень разозлились, если бы я просто отдала ей этот матч. И бабушка тоже - она бы очень расстроилась", - заявила Свитолина после игры.
В полуфинале украинская теннисистка сразится против швейцарки Белинды Бенчич.
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