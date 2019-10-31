Команды НБА устроили массовую драку на площадке

Команды НБА "Филадельфия" и "Миннесота" устроили массовую драку во время матча регулярного чемпионата. Зачинщиками потасовки стали центровые команд Джоэл Эмбиид и Карл-Энтони Таунс. В один из моментов последнему даже попали пальцем в глаз.



Драка в матче "Филадельфии" и "Миннесоты".

Судьи удалили баскетболистов до конца встречи. Обоим игрокам грозит длительная дисквалификация. "Филадельфия" победила в этой игре со счетом 117:95.

"Филадельфия" одержала четвертую победу подряд со старта сезона. "Миннесота" потерпела первое поражение.