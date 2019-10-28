11-летняя российская фигуристка сделала четверной тулуп

Российская фигуристка Вероника Жилкина на тренировке исполнила четверной тулуп. 11-летняя ученица Эттери Тутберидзе добавила этот прыжок к четверному сальхову. Ранее она сделала тройной аксель, который не удается многим фигуристкам на взрослом уровне.



11-летняя российская фигуристка сделала четверной тулуп

Напомним, Эттери Тутберидзе воспитала Алину Загитову и Евгению Медведеву. Две ее ученицы - Анна Щербакова и Александра Трусова - выиграли первые этапы серии Гран-при в Канаде и США.

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