15-летняя Трусова победила на Гран-при Канады с мировым рекордом

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла Гран-при Канады. Она с одной ошибкой выполнила произвольную программу, что не помешало установить новый мировой рекорд. Трусова упала с первого четверного прыжка и чисто выполнила три других.



Произвольная программа Трусовой на Гран-при Канады.

Это позволило Трусовой набрать 166,62 балла, что стало новым мировым рекордом. По сумме россиянка также установила лучшее достижение - 241,02. Второй стала японка Рика Кихира (230,33), третьей - кореянка Ен Ю (217,49).

Трусова стала второй россиянкой, победившей в этом сезоне на этапе Гран-при. За неделю до этого этап в США выиграла Анна Щербакова.