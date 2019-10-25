Немецкий автоконцерн сделал специальный автобус для сборной России

Немецкий автоконцерн MAN передал сборной России по футболу автобус, который был специально подготовлен для команды. Кроме интерьера, автобус имеет своеобразный дизайн. На транспортное средство нанесены изображения Артема Дзюбы, Александра Головина, Алексея Миранчука и Дениса Черышева.



Сборная России получила новый автобус.

Автоконцерн MAN был основан в 1758 году. Подразделение концерна есть и в России. В Санкт-Петербурге работает линия по сборке автобусов и грузовых автомобилей.

Сборная России в октябре стала участницей Евро-2020. Свои матчи команда проведет в Санкт-Петербурге.

В ноябре российские футболисты сыграют против лучшей и худшей команд планеты. 16 ноября команда примет на своем поле Бельгию, 19 числа отправится на выезд в Сан-Марино.