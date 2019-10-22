Канадский хоккеист "Авангарда" рассказал о страшилках про Россию

Канадский хоккеист Роб Клинкхаммер, выступающий в КХЛ за "Авангард", рассказал о том, как в Северной Америке относятся к России. По его словам, перед переездом в российскую лигу он постоянно слышал страшилки о стране.

"Мы постоянно слышим страшилки про КХЛ и Россию: игрокам не платят, безумные водители, безумные перелеты, безумные люди. Естественно, что я слегка побаивался, как и любой на моем месте. Это то представление, которое у меня было до перехода", - заявил Клинкхаммер в интервью Sport24.

После приезда в КХЛ Клинкхаммер убедился, что все иначе. Канадец похвалил россиян за отзывчивость.

"Здесь отличные люди, россияне всегда готовы мне помочь. Одноклубники всегда готовы помочь мне и жене: найти няню для детей, доктора, все в таком духе, что угодно. Если ты попросишь русского помочь, он сделает все что сможет", - заявил хоккеист.

Клинкхаммер начал свою карьеру в КХЛ в 2016 году, подписав контракт с минским "Динамо". Позже он выступал за "Ак Барс" и "Авангард".

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