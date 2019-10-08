Организаторы "Бриллиантовой лиги" огородили Шубенкова от Маклеода

Легкатлеты Сергей Шубенков и Омар Маклеод не смогут стартовать на соседних дорожках на этапах "Бриллиантовой лиги". Такой пункт прописан в контракте россиянина с организаторами соревнований на 2020 год, сообщает ТАСС.

В июне Маклеод сбил Шубенкова во время забега на этапе в Марокко. Россиянин пересек финишную прямую в падении и выиграл соревнования. Но из-за этого он получил травму плеча, колена и голеностопа, пропустив несколько турниров.

На чемпионате мира-2019 Шубенков завоевал серебряную медаль. Маклеод снова помешал сопернику, но на этот раз мексиканцу Ортису. Оба не смогли финишировать. Руководители IAAF отдали мексиканскому легкоатлету дополнительную бронзу.

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