Кокляев призвал болельщиков не называть Емельяненко алкашом

Пауэрлифтер Михаил Кокляев обратился к болельщикам в Instagram. Он выступил с призывом не называть Александра Емельяненко алкашом. 29 ноября в Москве состоится бой между Кокляевым и Емельяненко, который пройдет по правилам бокса.

Стронгмен признался, что сам страдал алкоголизмом в прошлом, но ему помогла семья. Емельяненко известен своими пьяными выходками. Так, в этом году он в Кисловодске был уличен в вождении в нетрезвом виде. Во время задержания спортсмен оказал сопротивление полиции.

"Друзья и все, кто за меня болеет и поддерживает, огромная к вам просьба. Читая пожелания к бою с Александром Емельяненко, часто в его адрес сталкиваюсь с ярлыком «алкаш», и мне, мягко говоря, не очень это читать.

Почему? Потому что, признаюсь, сам страдал этим недугом. Сегодня, благодаря поддержке и пониманию близких, все вредные привычки в прошлом", - написал Кокляев в Instagram.

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