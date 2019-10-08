Усик отказался от идеи боя с Устиновым

Украинский боксер Александр Усик не станет проводить бой с россиянином Александром Устиновым. Об этом в эфире "Матч ТВ" сообщил промоутер украинца Александр Красюк.

По его словам, 42-летний Устинов слаб для Усика. Россиянин потерпел три поражения в последних четырех поединках. Команда украинца будет искать более сильного соперника.

Ранее стало известно, что Тайрон Спонг, который должен был выйти в ринг с Усиком 12 октября, сдал положительную пробу на допинг. Для Усика этот бой должен был стать первым в супертяжах. Предыдущие два поединка украинца также были сорваны.

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