РПЛ провела жеребьевку 1/8 финала Кубка России

Российская премьер-лига (РПЛ) провела жеребьевку 1/8 финала Кубка России по футболу. Пары команды были известны заранее, а сегодня были определены хозяева матчей.

В 1/8 финала Кубка России по футболу сыграют:

"Торпедо" — "Балтика"

"Оренбург" — "Химки"

"Нижний Новгород" — "Шинник"

"Урал" — "Арсенал"

ЦСКА — "Уфа"

"Спартак" — "Ростов"

"Зенит" — "Томь"

"Ахмат" — "Луч".

Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 30-31 октября. Точные время и даты будут сообщены позже.

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