Российская премьер-лига (РПЛ) провела жеребьевку 1/8 финала Кубка России по футболу. Пары команды были известны заранее, а сегодня были определены хозяева матчей.
В 1/8 финала Кубка России по футболу сыграют:
Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 30-31 октября. Точные время и даты будут сообщены позже.
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