Bellator готовит турнир в России с участием Федора Емельяненко

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о том, что организация рассматривает возможность проведения турнира в России. Если мероприятие состоится, участие в нем примет Федор Емельяненко.

В последний раз в октагон Федор выходил в январе 2019 года. Он уступил Райану Бейдеру на турнире в Лос-Анджелесе. Всего в его активе 38 побед при шести поражениях.

"Россия - интересная территория для нас. Есть несколько предложений. Думаю, Федор проведет бой в России. Это будет запуск Bellator в этой стране", - написал Кокер в Twitter.

Ранее сообщалось, что Емельяненко может провести бой в Японии 29 декабря.

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