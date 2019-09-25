Bellator готовит турнир в России с участием Федора Емельяненко

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о том, что организация рассматривает возможность проведения турнира в России. Если мероприятие состоится, участие в нем примет Федор Емельяненко.
В последний раз в октагон Федор выходил в январе 2019 года. Он уступил Райану Бейдеру на турнире в Лос-Анджелесе. Всего в его активе 38 побед при шести поражениях.
"Россия - интересная территория для нас. Есть несколько предложений. Думаю, Федор проведет бой в России. Это будет запуск Bellator в этой стране", - написал Кокер в Twitter.
Ранее сообщалось, что Емельяненко может провести бой в Японии 29 декабря.
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