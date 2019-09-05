КХЛ: "Сибирь" победила "Адмирал", "Барыс" обыграл "Амур"

"Сибирь" победила "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1. Дубль в этой встрече сделал форвард Егор Миловзоров.
"Барыс" обыграл "Амур" со счетом 3:2. Победная шайба на счету нападающего Корбена Найта.
"Сибирь" одержала вторую победу на старте сезона, "Барыс" заработал первые очки в регулярном чемпионате.
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