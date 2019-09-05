Средняя доля телесмотрения матча "Спартак" - "Зенит" составила 15,4 процента. В пике доля составила 20 процентов. Общий накопительный охват аудитории составил 3,8 млн зрителей, сообщает "Матч ТВ".
Игра состоялась в воскресенье 1 сентября в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Зенита". Игра установила рекорд по доле смотрения - предыдущее достижение держалось со второго октября 2016 года, когда встреча "Зенита" и "Спартака" в Санкт-Петербурге показала среднюю долю 14,7 процента.
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