Дзюба считает сборную Шотландии крепким соперником

Нападающий сборной России Артем Дзюба охарактеризовал сборную Шотландии как крепкую команду. Встреча состоится 6 сентября в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".
"Очень крепкая команда, которая любит атаковать через фланги. Мы знаем, с кем сыграем. Конечно, выделяется Робертсон. Нас ждёт очень тяжёлая игра. Газон очень хороший на стадионе! Здесь похоже на "Лужники" — далеко трибуны от поля. А так — погода хорошая, атмосфера, поле. Это всё, что нас интересует. В Шотландии всегда умели болеть. Я присутствовал, так сказать, на матчах с "Селтиком"… Потрясающая атмосфера. Но завтра мы хотим победить", — приводит Sport24 слова форварда.
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