Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проигнорировал общение с прессой перед боем против американца Дастина Порье. Ранее бойцы провели дуэль взглядов.
Россиянин встретился с представителями СМИ в среду. Следующим мероприятием перед боем станет процедура официального взвешивания. Бой состоится 7 сентября в Абу-Даби.
На счету Нурмагомедова 27 побед в 27 боях в смешанных единоборствах, Пуарье выиграл 25 поединков, потерпел пять поражений, один его бой признан несостоявшимся.
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