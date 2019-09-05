Нурмагомедов отказался общаться с журналистами перед боем

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проигнорировал общение с прессой перед боем против американца Дастина Порье. Ранее бойцы провели дуэль взглядов.

Россиянин встретился с представителями СМИ в среду. Следующим мероприятием перед боем станет процедура официального взвешивания. Бой состоится 7 сентября в Абу-Даби.

На счету Нурмагомедова 27 побед в 27 боях в смешанных единоборствах, Пуарье выиграл 25 поединков, потерпел пять поражений, один его бой признан несостоявшимся.

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