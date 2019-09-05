Друг Нурмагомедова вызвал Макгрегора на дуэль

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов вызвал на бой ирландца Конора Макгрегора. Россиянин входит в команду Хабиба Нурмагомедова. В октябре 2018 года он участвовал в потасовке с бойцами ирландца, из-за чего получил дисквалификацию.
"Да, я хочу этот бой, я готов. Но мне нужно провести еще два-три поединка. Лобов? Этот бой мог бы быть интересным, но он боец ниже среднего", - приводит ТАСС слова Тухугова.
7 сентября Тухугов будет выступать в андеркарте боя Хабиба с Дастином Порье. Россиянин будет драться с британцем Лероном Мерфи.
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