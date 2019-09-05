Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Друг Нурмагомедова вызвал Макгрегора на дуэль

Спорт » Одиночные виды » Единоборства print

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов вызвал на бой ирландца Конора Макгрегора. Россиянин входит в команду Хабиба Нурмагомедова. В октябре 2018 года он участвовал в потасовке с бойцами ирландца, из-за чего получил дисквалификацию.

"Да, я хочу этот бой, я готов. Но мне нужно провести еще два-три поединка. Лобов? Этот бой мог бы быть интересным, но он боец ниже среднего", - приводит ТАСС слова Тухугова.

7 сентября Тухугов будет выступать в андеркарте боя Хабиба с Дастином Порье. Россиянин будет драться с британцем Лероном Мерфи.

Читайте также:

Дзюба считает сборную Шотландии крепким соперником

Нурмагомедов отказался общаться с журналистами перед боем

Глушаков извинился перед футболистами "Спартака"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы конор макгрегор смешанные единоборства
Обсудить
Актуальная аналитика
Общество
Статуя Свободы опоздала в США на 10 лет
Здоровье
Взрослые дети с диагнозом "ОКР": дома все с ног на голову
Православие
О том, как Церковь превратили в дом быта
Новости Все >
Россию вновь обвиняют в "отработке вторжения" на Украину
Ученые: люди принимали за Лох-Несское чудовище огромного угря
Евгений Головко: у Украины есть армия, флот и флаг, а значит и язык
ФИБА представила превью матча Россия - Польша на Кубке мира
Панарин: не знаю, будем ли теперь ходить с Овечкиным на ужины
Врачи посоветовали не искать симптомы болезней в интернете
Минпросвещения РФ в 2021 году отменит 9 профессий и 23 специальности
Правительство поддержало ранний выход на негосударственную пенсию
Матч "Спартак" - "Зенит" посмотрели около 4 млн телезрителей
В 2019 году почти четверть продаж книг приходилась на интернет-магазины
Последние материалы
Минпросвещения РФ в 2021 году отменит 9 профессий и 23 специальности
Правительство поддержало ранний выход на негосударственную пенсию
В 2019 году почти четверть продаж книг приходилась на интернет-магазины
Нацсовет Украины потребовал лишить телеканал NewsOne лицензии
Минтранс раскритиковал идею ограничения срока службы старых машин
Названы главные климатические угрозы для москвичей
Друг Нурмагомедова вызвал Макгрегора на дуэль
Трое российских военнослужащих погибли в Сирии в результате взрыва мины
Черногория построит военный полигон вопреки протестам граждан страны
Дзюба считает сборную Шотландии крепким соперником
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Религия
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!

В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".

Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Усталость из птиц вышибают... клином!
Птицы
Усталость из птиц вышибают... клином!
Полезно знать
Мельница мифов: Черная королева
Другие
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Религия
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!

В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".

Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Общество
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Мир. Новости мира
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
Здоровье
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
Общество
Участников митингов в России предложили обязать убирать за собой

Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.

Участников митингов в России предложили обязать убирать за собой
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Другие
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Семья
Лучшее средство от разводов – не жениться
Здоровье
Российские дыни и арбузы содержат опасное количество металлов
Василий Амирджанов Новости ТВ: украинск­ие будни спрятали российские проблемы Василий Амирджанов Игорь Буккер История нарциссизма: от селфи в сумасшедший дом? Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский начнет бороться с коррупцией в Чернобыле Руслан Веснянко
Комментарии
Что такое "советский человек" - мнения экспертов
На Урале двое подростков планировали массовое убийство в одной из школ
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Евгений Федоров: мы возвращаем территории - значит, выздоравливаем
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Евгений Федоров: мы возвращаем территории - значит, выздоравливаем
Евгений Федоров: мы возвращаем территории - значит, выздоравливаем
Подлодки ВМФ РФ в Сирии не выполняют свои задачи из-за санкций Запада
Подлодки ВМФ РФ в Сирии не выполняют свои задачи из-за санкций Запада
Подлодки ВМФ РФ в Сирии не выполняют свои задачи из-за санкций Запада
НАТО заинтересовался сотрудничеством с Белоруссией
На Урале двое подростков планировали массовое убийство в одной из школ
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
Школьников без прививок предложили переводить на домашнее обучение
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
На Урале двое подростков планировали массовое убийство в одной из школ
На Урале двое подростков планировали массовое убийство в одной из школ
История и современность
Необычные четыре закона, которые есть риск нарушить случайно
Необычные четыре закона, которые есть риск нарушить случайно
Гранаты, ввозимые контрабандой в Великобританию, могут попасть к террористам
Гранаты, ввозимые контрабандой в Великобританию, могут попасть к террористам
Подлодки ВМФ РФ в Сирии не выполняют свои задачи из-за санкций Запада
Подлодки ВМФ РФ в Сирии не выполняют свои задачи из-за санкций Запада
США собираются испытать запрещенные ракеты
США собираются испытать запрещенные ракеты
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Под Анкарой развернули ЗРК С-400
Под Анкарой развернули ЗРК С-400
Лбищенский рейд: роковой просчет Василия Чапаева
Лбищенский рейд: роковой просчет Василия Чапаева
Выиграть или потерять всё: последний бой Емельяна Пугачева
Выиграть или потерять всё: последний бой Емельяна Пугачева
Украина ждет американские фрегаты для битвы с Москвой
Украина ждет американские фрегаты для битвы с Москвой
На границе с Россией найдена секретная база спецназа США
На границе с Россией найдена секретная база спецназа США
Фотогалереи
Королева дорог в отдельно взятой стране 6 Фото Королева дорог в отдельно взятой стране
Прелести восточных красавиц 8 Фото Прелести восточных красавиц
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
Атаманши океанских просторов 7 Фото Атаманши океанских просторов
Искусство обольщения мужчин 6 Фото Искусство обольщения мужчин
Домашнее
Рак поджелудочной железы: менее токсичный препарат улучшает терапию
Липовый цвет успешно борется с онкологией и болезнями суставов
Полезный завтрак для школьника: три блюда с рецептами
Как часто ходить к гинекологу для скрининга на рак шейки матки?
Что должно быть в комнате для новорожденного
Финики помогут справиться с депрессией
Шоколад защитит от многих болезней
Белый хлеб, фастфуд и молочка - провокаторы прыщей
У вегетарианцев выше риск возникновения инсульта
У вегетарианцев выше риск возникновения инсульта
Стал известен явный признак возникновения инфаркта
Стал известен явный признак возникновения инфаркта
ТОП - 6 признаков старения у женщин
ТОП - 6 признаков старения у женщин
Убираем второй подбородок: эффективные упражнения
Убираем второй подбородок: эффективные упражнения
"Антивозрастной" макияж
"Антивозрастной" макияж
Что делать с ломкими волосами: 8 советов
Что делать с ломкими волосами: 8 советов
Секреты красоты Жаклин Кеннеди
Секреты красоты Жаклин Кеннеди
Модные тренды,шагнувшие к нам из середины XX века
Модные тренды,шагнувшие к нам из середины XX века
Декор интерьера: 7 досадных ошибок
Декор интерьера: 7 досадных ошибок
Выбираем окна
Выбираем окна
Забавные фото
Нежная прелесть японских красавиц 9 Фото Нежная прелесть японских красавиц
Удивили, так удивили! 7 Фото Удивили, так удивили!
Пассажиры самолетов должны знать об этом! 7 Фото Пассажиры самолетов должны знать об этом!
Чудеса на закате - их тоже семь 7 Фото Чудеса на закате - их тоже семь
Спорт всему голова 10 Фото Спорт всему голова
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ